Galli: "Covid dall'estero è peggiore? Ho dubbi"

(Afp)

"Stiamo cercando di capire se il virus che torna dall'estero è peggio o meno di quello che ancora circola in Italia. Su questo posso avere qualche dubbio. Mi sentirei di dire che, dove cerchi il virus, lo trovi. Abbiamo focolai diffusi, il problema è che molte persone che si infettano sono asintomatiche. Alcuni asintomatici sono grandi diffusori e non abbiamo capito il perché". Sono le parole del professor Massimo Galli a In onda su La7. Il direttore del reparto Malattie Infettive all'ospedale Sacco di Milano si esprime anche sulla chiusura delle discoteche. "Non andavano riaperte, punto. Era assolutamente prematuro riaprirle, questo ha creato una serie di problemi. Gli imprenditori sono stati danneggiati dal Covid e di questo qualcuno si deve occupare, ma riaprire non era il caso. Perché abbiamo un'età media più bassa nelle nuove infezioni rilevate? Perché i tamponi non vengono fatti solo ai gravemente sintomatici, ora vengono fatti alle persone che tornano dall'estero", dice ancora. "Se vogliamo convivere con questo virus dobbiamo evitare almeno di creare situazioni in cui la gente si concentra", prosegue. "La scuola e il lavoro sono bisogni primari e su questi bisogna lavorare. Il resto non è prioritario e non bisogna ficcarsi in guai inutili. Impedire che i giovani si aggreghino è impossibile, ma è indispensabile regolamentare la situazione. I giovani devono rendersi conto che le infezioni possono essere gravi anche per loro", aggiunge.