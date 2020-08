Bimbo morto a Modica, autopsia: decesso per trauma cranico

Foto Fotogramma

E’ stata eseguita l'autopsia sul corpicino di Evan, il bimbo di 21 mesi morto lunedì nell'ospedale di Modica, nel ragusano, per arresto cardiocircolatorio e che presentava lividi ed ematomi sul corpo. E’ stato un trauma cranico che ha stroncato la vita del piccolo Evan. Di fatto, è stato confermato l’esito della prima ispezione sul cadavere del bimbo le cui lesioni erano riconducibili, secondo la Procura di Siracusa e la polizia di Modica, ad un’aggressione. L'autopsia e' stata eseguita nella camera mortuaria del nosocomio. Il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare la sua relazione e dare indicazioni sulle cause del decesso. Della morte del piccolo sono accusati, in concorso, la madre ed il suo convivente.