Coronavirus, in Italia 642 nuovi casi e 7 morti

Foto Ipa/Fotogramma

Sette morti e 642 nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono i numeri forniti dal ministero della Salute e relativi alle ultime 24 ore. Sale così a 255.278 il numero dei casi totali, mentre il totale dei decessi nel Paese è di 35.412. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore, mentre l'incremento più alto si è registrato in Lombardia con 91 casi, seguita dall'Emilia Romagna con 76 e dal Lazio con 75. Rispetto a ieri si registrano altri 271 attualmente positivi, per un totale di 15.360: 866 sono ricoverati con sintomi, 66 in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri) e 14.428 in isolamento domiciliare. Sono invece 364 i nuovi guariti/dimessi, per un totale di 204.506. L'incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 71.095, per un totale di 7.713.154 tamponi effettuati e di 4.551.287 casi testati.