Coronavirus, in Lombardia 91 nuovi casi e 4 morti

Foto Fotogramma

Sono 91 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione e relativi alle ultime 24 ore. Cresce il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 79 in più rispetto a ieri, per un totale complessivo di 75.398 dall'inizio dell'epidemia, di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti. Stabile la terapia intensiva con 14 pazienti ricoverati, mentre le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 151 (+1). Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 4 decessi, facendo così salire il numero di morti complessivo a 16.844. Quanto ai tamponi effettuati, sono 9.000, per un totale di 1.432.476.

Sono 23 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 16 a Milano città. Quanto alle altre province, i nuovi contagi a Bergamo sono 13, a Brescia 19, a Como 3, a Cremona 2, a Lecco 8, a Lodi 2, a Mantova 2, a Monza 8, a Pavia 3, a Sondrio 2, a Varese 6.