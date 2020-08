Covid, appello di Fazio: "Non possiamo rischiare la vita per una serata"

"Capisco che le scelte su questo tema siano difficili e molte non condivisibili, sicuramente andavano aiutate le categorie che dovevano essere aiutate ed evitare che si aprissero attività dove l’assembramento è inevitabile". E' quanto dice Fabio Fazio in un video pubblicato su Twitter in merito alla decisione del Governo di chiudere le discoteche.

"Molte decisioni sono discutibili e io sono in disaccordo su quasi tutto - sottolinea - però visto che la situazione è così proteggiamoci da soli, con la mascherina, con il distanziamento sociale ed evitando di mettere a rischio noi stessi". "Le scene di questi giorni - prosegue Fazio -soprattutto dai luoghi di villeggiatura, al mare in particolare, nelle spiagge della Puglia, della Sardegna ma ovunque, anche qui in Liguria, sono davvero impressionanti. Io capisco la voglia di estate, di divertimento, ho anche io due figli giovani ma dico a loro la stessa cosa che dico adesso: 'non possiamo far finta che non ci sia il Covid!'".

"Proprio per i sacrifici che abbiamo fatto e per il rispetto che dobbiamo a noi stessi e agli altri non possiamo rischiare la vita per una serata - sottolinea il conduttore - non esiste al mondo divertirsi una sera mettendo a rischio amici, parenti, la comunità intera. Ragazzi la vita è troppo bella per rischiarla, ci sono troppe cose da fare per pensare, in nome di una serata, di non poterle più fare. Cerchiamo di usare la testa!".