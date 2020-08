Covid, Ordine Medici: "Preoccupa calo cure per minori risorse economiche"

(Fotogramma)

"Il calo delle visite mediche per mancanza di disponibilità economiche dal 5% all'attuale 12% avrà degli effetti nel prossimo futuro. In questo senso il ministero della Salute deve giocare un ruolo decisivo da garante per superare le diseguaglianze". A esprimere preoccupazione è il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, nel suo intervento al Meeting 2020 di Rimini, commentando i dati presentati da Medi-Pragma.

"La telemedicina ha portato invece effetti positivi - evidenzia Anelli - come la dematerializzazione della ricetta medica. Con il Covid è sparita la carta, grazie a Whatsapp o al fascicolo sanitario elettronico. I medici sono stati autorizzati a rinnovare in modo automatico i piani terapeutici. Sempre in ambito di telemedicina, lo specialista potrebbe diventare il consulente del medico di medicina generale, soprattutto nelle cure domiciliari dei malati cronici".

"Fa poi riflettere - prosegue - che il 35% degli italiani abbia paura di contrarre il Covid nelle strutture sanitarie. I cittadini devono sentirsi sicuri, perché sono stati attuati percorsi diversificati negli accessi e perché la sicurezza è un diritto dei cittadini e dei professionisti. La crisi Covid ci deve poi far riflettere su una maggiore sburocratizzazione del sistema e su un potenziamento della medicina territoriale".