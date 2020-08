Treno regionale deraglia in Brianza, "si è mosso senza personale a bordo"

Un treno passeggeri Trenord è deragliato questa mattina alla stazione Carnate-Usmate, in Brianza. A bordo non ci sarebbero stati macchinisti né capotreno, secondo quanto precisa Trenord in una nota, spiegando che a bordo era presente un solo passeggero che ha riportato lievi contusioni. Inizialmente si era parlato di tre contusi, capotreno, macchinista e un passeggero.

"Per cause da accertare - si legge nella nota - il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate".

L'inchiesta della polizia ferroviaria e la commissione interna istituita dalla stessa Trenord dovranno ora accertare le cause dell'incidente avvenuto attorno a mezzogiorno quando il convoglio è finito fuori dai binari abbattendo un pilone. Nel deragliamento sono state coinvolte quattro carrozze.