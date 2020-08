Covid, Vaia: "Numeri dei contagi non sono catastrofici"

(Fotogramma)

"La scuola deve ripartire perché significa dare un messaggio chiaro che tutta la società si riapre in condizioni di sicurezza. Il punto di domanda è questo: siamo in condizioni di sicurezza? Le mascherine sono fondamentali, ma il distanziamento è ancora più importante". Lo ha affermato il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di 'SkyTg24'.

"Il virus ha colpito in maniera particolare nella prima fase gli over 65. Oggi la carta d'identità del virus è calata, abbiamo una media di età più bassa e inferiore ai 40 anni. Ma i numeri dei contagi oggi non sono catastrofici, parliamo ancora di cifre accettabili", ha spiegato ancora Vaia. "Si può e si deve andare in vacanza ma applicando le regole che conosciamo", ha aggiunto. "I giovani sono prevalentemente asintomatici ma se positivi devono isolarsi dai genitori e dai nonni che possono avere una sintomatologia e una clinica più severa e impegnativa", ha concluso.