Donna scomparsa a Crema, famiglia riconosce scarpe ritrovate

Sabrina Beccalli/Facebook

Continuano senza sosta le ricerche di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Crema dal giorno di Ferragosto. Gli inquirenti stanno concentrando le ricerche nella zona di Vergonzana, il fiume Serio, Salvirola e il canale Vacchelli, dove, in una chiusa, sono state trovate delle scarpe che "con alta probabilità" rendono noto gli investigatori, potrebbero appartenere alla donna. Resta invece in carcere l'uomo sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere che si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip dovrebbe tenersi invece domani. Sabrina Beccalli, 39 anni, era uscita di casa la mattina di Ferragosto, dal quartiere di San Bernardino dove vive, portando il figlio di 15 anni da alcuni amici in attesa di raggiungere poi la compagnia ad Antegnate, in un parco acquatico. La donna ha fatto poi perdere le sue tracce. Nella notte tra sabato e domenica, nella zona di Vergonzana, era stata trovata l'auto carbonizzata di Sabrina, con all'interno il corpo di un cane, che però non apparteneva alla donna.

Rilievi scientifici a casa del 45enne fermato - E' stata posta sotto sequestro per i rilievi scientifici dei Ris l'abitazione del 45enne fermato per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa dal giorno di Ferragosto. Dalla Procura di Cremona i pm hanno avanzato oggi la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. L'udienza di convalida del fermo davanti al gip avrà luogo domani. Quanto al paio di scarpe ritrovate oggi in un canale, che secondo gli investigatori, con molta probabilità dovrebbero appartenere alla donna, sono state riconosciute dai familiari della 39enne come le sue