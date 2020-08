Viviana, il marito Daniele: "Non era in cura e non seguiva terapia"

Adnkronos

"Viviana non era in cura e non seguiva alcuna terapia, ha solo preso per 4 giorni due pillole e poi ha smesso lei, di sua volontà". E' quanto sottolinea Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi sulla presunta malattia psichica della moglie. "Viviana non aveva con sé alcun bancomat e ne i 500 euro come è stato scritto".