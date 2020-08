Bassetti: "Malati? Abbiamo portatori sani di covid"

(Fotogramma)

"Abbiamo malati o abbiamo portatori sani? Abbiamo portatori sani". Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Omnibus su La7. "In questo paese sembrava che non ci fosse il posto letto per assistere tutti, oggi abbiamo 60 persone in terapia intensiva in un paese di 60 milioni di abitanti. La ripresa dei contagi risale a 3-4 settimane fa, eppure non mi pare ci siano un aumento significativo dei ricoveri. Non dico che non ci siano ricoveri, ci sono sempre stati", dice. "Bisogna evitare le fake news, ci stiamo facendo male da soli".

Covid, Bassetti: "Stiamo esagerando con gli allarmismi"