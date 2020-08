Cesare Battisti, il fratello: "Lula ha parlato per salvarsi reputazione"

Foto AFP

"Lula ha chiesto perdono, si è pentito di aver ospitato Cesare? Bravo pure lui. Mio fratello sta qui quindi, non ci stanno alternative, ma l'ex presidente ha sbagliato di suo, non per aver dato asilo a mio fratello. Le sue parole sono state pronunciate per salvarsi la reputazione nel suo Paese agli occhi del suo popolo. Ma quando ha ospitato in Brasile Cesare ci credeva anche lui". Vincenzo Battisti, fratello dell'ex terrorista membro dei Pac Cesare, commenta così all'Adnkronos l'ammissione di colpa fatta in un video dall'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ai familiari delle vittime di Cesare Battisti per avergli concesso asilo.