Covid, Bassetti: "Stiamo esagerando con allarmismi"

"Credo che stiamo esagerando con gli allarmismi". Sono le parole del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, a Omnibus su La7.

"Bisogna guardare i numeri con senso medico prima che critico. Abbiamo circa 16.000 contagiati attivi in questo momento, circa 800 persone con sintomi e 60 in terapia intensiva. Mi pare evidente che rispetto a marzo e aprile, quando i numeri erano all'opposto e la grande maggioranza dei contagiati erano sinomatici ed in ospedale, la situazione si sia rovesciata. Siamo di fronte ad un grandissimo numero di soggetti asintomatici che devono essere tenuti sotto osservazione e in quarantena, ma non rappresentano un'emergenza sanitaria a livello ospedaliero", aggiunge.

"Il presidente francese Macron ha detto una cosa saggia: il rischio zero non esiste, bisogna imparare a convivere con il virus. Convivere significa tornare ad una vita normale in sicurezza. Mi piacerebbe che questi messaggi arrivassero anche dal nostro paese, sono quelli che la comunità scientifica sta cercando di condividere. Non possiamo permetterci un altro lockdown, non credo nemmeno servirebbe", afferma ancora.