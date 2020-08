Covid, Burioni 'bacchetta' Massimo Boldi

Foto Fotogramma

Roberto Burioni 'bacchetta' Massimo Boldi. Il virologo ha commentato su Facebook il messaggio postato sui social dall'attore contro "i potenti del pianeta" che "vogliono terrorizzare il mondo" e contro le "mascherine da Pecos Bill".

"No, non fa ridere", ha scritto Burioni. "Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico -ha aggiunto- deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti".