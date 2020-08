Covid, positivo da aprile: dimesso oggi dopo 126 giorni

Fotogramma

Era positivo dal 16 aprile, dal 27 giugno era ospite del centro gestito dal Comitato regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana, all’interno della base dell’Aeronautica militare di Milano Linate. Milko M., 49 anni, cittadino italiano originario dell'Ecuador, è risultato negativo al diciottesimo e diciannovesimo tampone e perciò questa mattina ha potuto lasciare l’hub di Linate, dove dalla metà di marzo vengono accolti i pazienti Covid-positivi non gravi che a casa loro non hanno spazi a sufficienza per garantire il non contagio dei familiari durante il periodo di isolamento.

Nella mattinata di oggi, la notizia della negatività del secondo tampone e la conseguente dimissione. "So che è stato un periodo intenso, a tratti sconfortante. Ora ti auguro di tornare alla tua vita, alla normalità, con la tua famiglia. Ti auguro davvero ogni bene per tutto il futuro", gli ha detto Sabina Liebschner, presidente del Comitato regionale Lombardia di Croce Rossa Italana, in un messaggio vocale. "Grazie di cuore a tutto lo staff di Croce Rossa per quello che avete fatto per me. Ora ho soltanto bisogno di riabbracciare la mia famiglia e tornare alla mia vita", è stata l’immediata risposta.

Telefonata commossa con Mario Tanzi, responsabile della struttura assente in questi giorni da Milano: i due si sono dati appuntamento a settembre per un abbraccio che si erano promessi da tempo. Ad oggi il centro ha accolto 90 ospiti, 20 dei quali sono attualmente presenti mentre gli altri, diventati negativi, sono stati dimessi.