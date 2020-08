Scuola, Iss: singolo caso Covid non determina chiusura istituto

"Un singolo caso confermato" di Covid-19 "in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata". E' quanto si legge nel documento 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia', diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss).

"Se un alunno/operatore scolastico risulta Covid-19 positivo - si spiega - il Dipartimento di prevenzione" (DdP) dell'Asl "valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità".

Inoltre, "il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus".