Viviana Parisi, i legali: "Mai tentato il suicidio"

"Viviana Parisi non ha mai tentato il suicidio" e per dimostrarlo i legali della famiglia, l’avvocato Pietro Venuti e l’avvocato Claudio Mondello mostrano il verbale di accesso al pronto soccorso del 28 giugno scorso. La deejay che era sotto cura aveva preso una dose maggiore di pillole ed aveva paura che le potessero fare male.

"Verbale di Pronto Soccorso" del 28/06/2020. Codice di urgenza: Giallo. Paziente in atto eupnoica ("frequenza respiratoria Normale" n.d. legali scriventi), in atto vigile, orientata, collaborante, cute e mucose rosee"- si legge nel documento reso noto dal legale- Due ore, circa, dopo tale accesso, Viviana era a casa. Il giorno seguente: a mare con la propria famiglia. Cosa era accaduto? Nel dubbio (Viviana non ne era certa) che avesse assunto un quantitativo leggermente maggiore del farmaco prescritto le, Viviana rappresentava tale circostanza ai familiari i quali (come sempre solerti, attenti, amorevoli e premurosi), nel dubbio, preferivano accedere a pubblico nosocomio al fine di operare i dovuti accertamenti". E ribadisce "nessun tentativo di suicidio".

