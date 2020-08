Autotreno si ribalta, 10 km di coda sull'A1 tra Caserta e Capua

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Un incidente stradale alle 6 di questa mattina, con il ribaltamento di un autotreno per il trasporto di rifiuti organici, sta provocando intensi rallentamenti e code interessando l'autostrada A1 tra Caserta e Capua.

Dopo la chiusura della carreggiata, con uscita obbligatoria a Caserta nord e rientro a Capua in direzione Roma, si registrano ora 10 km di coda. Riflessi di questa situazione sono presenti sulla A30, all’altezza dell’innesto sulla A1, dove ora vi sono circa 3 km di code a tratti. Per un incidente in via di risoluzione 6 km di coda in A1 verso Bologna all’altezza di Fidenza. Traffico intenso nel nodo bolognese sia sulla A14 fino ad Imola in entrambe le direzioni, sia nel tratto di A1 a partire da Modena. Sulla A1 in direzione Milano ci sono 4 km tra svincolo Parma e l’allacciamento con la A15. Traffico intenso con rallentamenti sul valico appenninico dell’A1.

Traffico intenso anche sulla A22 tra Chiusa ed Egna e tra Rovereto e Affi verso sud, con coda di 4 km per l’innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord traffico intenso tra Verona/allacciamento con A4 e Rovereto. Code a tratti sulla A12 in Toscana tra Viareggio e La Spezia e sulla A15 code per l’innesto in A12.

Sulla rete stradale in gestione Anas il traffico è intenso e regolare, con rallentamenti sulla SS14 tra Veneto e Friuli in direzione est, code con traffico in aumento sulla SS51 verso Cortina e sulla SS47 in Veneto, poi sulle SS7 e SS6 in Campania, zona Capua, dove si svolge il traffico che esce dall’A1 per oltrepassare il tratto autostradale ove si sta gestendo l’incidente di stamattina.

Per la giornata di oggi e di domani dichiarato bollino rosso. Per il rientro da Ferragosto verso le grandi città, previsto infatti traffico intenso su tutti i tratti autostradali.

Dalle ore 8.00 di oggi è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t e si concluderà alle ore 16.00. Nella giornata di domenica 23 agosto tali divieti di circolazione saranno in vigore dalle ore 07.00 alle ore 22.00.