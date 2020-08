Coronavirus, in Lombardia 185 nuovi casi e nessun morto

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 185 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia. Non c'è stato, invece, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione, spiegando inoltre che sono stati eseguiti 12.957 tamponi per un totale complessivo di 1.469.893. Aumentano i guariti/dimessi (+103), che sono in tutto 75.649. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (-3), dove si trovano ancora 14 persone. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 148 (-1).

"L’aumento progressivo dei casi positivi registrato negli ultimi giorni è determinato dalle analisi effettuate a seguito del rientro dai Paesi a rischio (oggi sono 60 sui 185 casi registrati)", spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Un altro 20% sul totale -aggiunge- è riferito a contatti stretti di persone rientrate dall’estero nei giorni precedenti la campagna di screening avviata il 13 agosto scorso. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone asintomatiche. Lo screening ha permesso dunque di individuarne la positività, che altrimenti non sarebbe stata identificata, e contestualmente, attraverso l’isolamento, di arrestare la possibile ulteriore trasmissione del virus ai contatti stretti".

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 71 (di cui 48 a Milano città); Bergamo: 0; Brescia: 23; Como: 4; Cremona: 1; Lecco: 4; Lodi: 7; Mantova: 8; Monza e Brianza: 12; Pavia: 38; Sondrio: 2; Varese: 6.