Libri, Cortina fra lettura e arte meta degli italiani: oggi con Sangiuliano analisi sul futuro

(Fotogramma)

Cortina d'Ampezzo fra cultura e arte è una delle mete più gettonate dagli italiani in questa estate ancora alle prese con il Covid, e stasera protagonista del Festival 'Una Montagna di Libri' sarà il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano che presenterà il suo ultimo libro 'Il nuovo Mao' edito da Mondadori, un'analisi sul 'principe rosso' Xi Jinping, a partire dalla quale il responsabile del Festival Francesco Chiamulera coglierà l'occasione, anche a fronte degli altri saggi del giornalista dedicati a Putin come a Hillary e Trump, per soffermarsi sulla possibile nuova configurazione geopolitica del mondo, a due mesi e mezzo dalle presidenziali americane per comprendere con Sangiuliano se si profila una nuova guerra fredda e quale sarà il ruolo dell'Italia in questo scacchiere.

"Proviamo a tratteggiare quello che potrebbe accadere nei prossimi anni sul presupposto vichiano dei corsi e ricorsi della storia", anticipa all'Adnkronos Sangiuliano. Tante, dunque, le riflessioni che si apriranno tra poche ore all'Hotel Miramonti dove, per 'Una Montagna di Libri', si terrà l'incontro con il direttore del Tg2 alle 21,30. E tante anche le occasioni di cultura, già offerte da Cortina, e che si succederanno nei prossimi giorni nell'ambito di una kermesse che, dal 10 giugno al 29 agosto, offre due mesi e mezzo di programmazione, più di 45 eventi, il 90% dei quali di persona, ovvero in carne ed ossa, nel massimo rispetto delle distanze sociali stabilite dalle regole anti-Covid.

Dopo Bruno Vespa, infatti, che ha presentato il suo 'Bellissime' soffermandosi poi sulla ripresa in autunno e sulle prospettive del governo, sono saliti sul palco della kermesse il direttore della Festa del Cinema Antonio Monda e Linus, che ha parlato delle discoteche e del provvedimento dell'esecutivo. Ma c'è ancora un’intera settimana e gli ospiti non sono certamente finiti: nei prossimi giorni, tra gli altri, ci saranno Paolo Mieli e Walter Siti, che sarà premiato per la sua ultima opera, 'La natura è innocente. Due vite quasi vere', edito da Rizzoli.

Cortina in questo periodo non è, comunque, solo libri. E’ anche arte: "Tutte le gallerie sono aperte a Cortina e l'affluenza è massima - racconta all'Adnkronos Stefano Contini delle Gallerie Contini, due delle quali proprio a Cortina e tre a Venezia - Gli italiani stanno riscoprendo l'Italia, un calo dell'esterofilia che è un po' obbligato e un po', a mio parere, frutto di una riflessione in corso. Forse le persone hanno sentito il desiderio di valorizzare la bellezza dell’Italia e di portare soldi qui invece che fuori. Peccato che ci sia voluto il virus per far venire voglia agli italiani di riscoprire l'Italia. A volte si cerca il mare in Croazia o in Grecia quando noi abbiamo un mare altrettanto bello se non di più. In questi giorni con grande felicità, invece, vediamo i ristoranti pieni, le gallerie d'arte, gli alberghi, il Festival. E tutti sono sereni. Un posto più tranquillo e sicuro di Cortina in questo momento non è facile da trovare. La montagna si vive bene e si rispettano ovunque le regole sanitarie e del distanziamento sociale, in attesa di risolvere al meglio i problemi".

Frequentatori abituali del comune veneto, anche quest’anno il presidente del Milan Paolo Scaroni e il patron della Lazio Claudio Lotito non hanno mancato il loro appuntamento con la Regina delle Dolomiti che sta cominciando ad appassionare gli italiani più di sempre. Tra gli habitué anche l'ex numero due della Gdf, il generale Michele Adinolfi, Michelle Hunziker e Vittoria Belvedere.

"Cortina negli ultimi anni ha fatto lo sforzo di tornare ad avere un turismo internazionale come era nella sua storia. Quest’anno, però, il turismo internazionale si è fermato e, viceversa, è tornato in modo molto consistente il turismo italiano di habitué e non solo. Oro prezioso di quest’estate così strana – sottolinea il responsabile del Festival Francesco Chiamulera - Solo ‘Una Montagna di Libri’, con il distanziamento dovuto, ha fatto il tutto esaurito ad ogni evento per oltre quarantacinque giorni di programmazione”.

“Una Montagna di Libri” è “da 11 anni un fiore all’occhiello per Cortina d’Ampezzo - racconta all'Adnkronos il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina - Siamo partiti a luglio con grandi riscontri, ma ad agosto stiamo assistendo alla sua massima espressione. Non possiamo non essere soddisfatti dei risultati ottenuti e del seguito avuto. C'è stata e c'è grande partecipazione nonostante tutti i protocolli Covid che si sono giustamente dovuti rispettare. In tutte le sale adibite al Miramonti Majestic Grand Hotel che abbiamo a disposizione e anche negli altri alberghi si è lavorato, e questa è la cosa più importante".

"Dopo mesi particolari - prosegue il sindaco - brutti, c'è davvero tanta soddisfazione per un evento che è la nostra punta di diamante nell'estate ampezzana. Autori di grande qualità, pubblico importante. Insomma, tutto perfetto".

Il sindaco Ghedina parla anche della presenza dei tanti turisti nonostante le paure e i contagi del virus. “A Cortina abbiamo registrato il tutto esaurito quest’estate. Numeri addirittura più alti rispetto allo scorso anno. Oltre ogni aspettativa. Comportamenti corretti da parte di tutti, virtuosi, da una clientela quest’anno quasi interamente italiana".

“In questo periodo a Cortina ci sono tutti i più grandi imprenditori e industriali italiani. Molti sono anche venuti al festival ovviamente. Non ne cito nessuno, perché dovrei citarli poi tutti. Si è vista anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha casa qui".