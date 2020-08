Donna scomparsa a Crema: Pasini resta in carcere

Sabrina Beccalli/Facebook

Alessandro Pasini, il 45enne in carcere con l'accusa di omicidio e di distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa da Ferragosto, resta in carcere. La decisione, spiega all'Adnkronos il legale di Pasini, Paolo Sperolini, è stata presa dalla gip di Cremona, Giulia Masci, dopo l'nterrogatorio di garanzia che si è svolto ieri. La gip non ha convalidato il fermo ma ha optato per la custodia cautelare in carcere.