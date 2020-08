Martani: "Io in tutti i locali della Costa Smeralda e niente Covid"

Foto Fotogramma

Daniela Martani torna dalla Sardegna e pubblica sui social il test negativo al Coronavirus. "Questo è il 4° test che faccio in 5 mesi, 3 sierologici e un tampone sempre risultati negativi. Sono tornata dalla Sardegna stamattina, ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: JustCavalli, Country, Billionaire, quelli accusati di essere gli untori che non rispettavano le regole. Sono andata al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene di gente, e il risultato è che anche questa volta sono negativa", scrive su Instagram l'ex 'pasionaria' di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, nei giorni scorsi al centro di una polemica per essersi rifiutata di indossare la mascherina proprio mentre si imbarcava sul traghetto con la macchina.

"Quelli che continuano ad affermare che la Sardegna è la nuova regione focolaio d'Italia mentono spudoratamente. Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevenzione quindi mascherina indossata il meno possibile e gel sanificante mai usato", ribadisce nel post abbinato al risultato del test. "È evidente allora che infettarsi è decisamente difficile o devo pensare che davvero siccome sono vegana ho un sistema immunitario più efficiente? Ecco parlassero di questo, di come rafforzare le difese che il nostro corpo fortunatamente ha per contrastare virus e batteri che sono presenti in numero massiccio in questo pianeta e se non vi arrendete all'idea che ci dobbiamo convivere -conclude-, siete fottuti cari miei".