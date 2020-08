Omicidio-suicidio a Quartucciu, trovato biglietto con richiesta perdono

Immagine di repertorio (Foto Fotogramma)

Ha scritto un biglietto per chiedere perdono ai figli il pensionato 84enne che ieri a Quartucciu, in provincia di Cagliari, ha sparato un colpo di fucile alla moglie e poi si è tolto la vita. All’origine dell’omicidio-suicidio sembra esserci la situazione di salute di entrambi i coniugi: lui in cura per un tumore e la moglie 81enne affetta da una grave demenza senile. Ieri sera, mentre si trovavano in casa con la badante, il pensionato ha preso il fucile e ha rapidamente sparato alla moglie prima di rivolgere l’arma contro di sé. Il biglietto con le scuse è stato trovato dall’interno di un armadio dai carabinieri.