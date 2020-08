Roma, accoltella il fratello: 21enne arrestato per tentato omicidio

Un ventunenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato il fratello di 19 anni in seguito a una lite. E' accaduto a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani, dove vivono i due fratelli romeni. Secondo quando ricostruito i due avevano trascorso la serata a bere e dopo un litigio il fratello maggiore ha accoltellato il 19enne ferendolo alla spalla, al braccio e al fianco. Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Frascati in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressore è stato fermato e arrestato dai carabinieri della stazione di Rocca di Papa intervenuti insieme ai militari di Grottaferrata. Trasportato anche lui al pronto soccorso per essere medicato è stato poi trasferito in carcere a Velletri.