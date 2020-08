Sardegna, M5S attacca Solinas su contagi Covid

Foto Fotogramma

"Dal presidente Solinas solo belle parole, mistificazioni e ora lo scaricabarile". Il gruppo del M5S in Consiglio regionale attacca il Governatore sardo sulla vicenda dei contagi da Covid-19 nell’isola e chiede che Solinas mostri "con i documenti alla mano, chi le ha impedito di tutelare i sardi. Ci dimostri chi da Roma le ha vietato di effettuare i tamponi ai turisti in ingresso in Sardegna, di effettuare test rapidi sull’isola, di effettuare maggiori controlli sul territorio. Non ci bastano le sue dichiarazioni in cui la realtà viene mistificata, non ci basta lo scaricabarile che le è tanto caro".

Secondo la capogruppo dei Cinquestelle, Desiré Manca, "al 21 maggio Solinas non è riuscito a trovare un metodo valido per l’accertamento dello stato di salute dei turisti in ingresso e ha proposto una serie infinita di sparate, una più grossa dell’altra: tutte iniziative impraticabili, campate per aria, per cui la Regione Sardegna non ha mai avuto i soldi per poterle mettere in pratica. Solinas - attacca ancora Manca - ha autorizzato la riapertura di porti e aeroporti vendendo la Sardegna come isola sicura senza averla tutelata. Ha portato avanti soltanto slogan, non iniziative reali e valide: tra la salute dei sardi e le belle parole - conclude - anche stavolta ha preferito vergognosamente queste ultime".