Covid, Ciccozzi: "Scoperta delezione interessante"

“La scoperta di questa delezione è un elemento interessante, ma voglio sottolineare che resta importante continuare a rispettare la distanza e ad usare le mascherine per contenere la diffusione di questo virus che, come abbiamo visto in questi mesi estivi, si diffonde con facilità”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi responsabile dell’Unita’ di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus BioMedico e autore insieme al team di Robert Gallo e Davide Zella di un nuovo studio che ha messo in luce una delezione implicata nella patogenesi del virus. Proprio questo elemento potrebbe spiegare una ridotta letalità di un ceppo del coronavirus.