Covid, Ilaria Capua: "Ecco una buona notizia"

(Fotogramma)

"Buona notizia: un ceppo ha perso un pezzettino di genoma che ne regola la potenza: il motore virale va a tre cilindri ed in salita arranca. Purtroppo i ceppi depotenziati sono rari". Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, su Twitter si esprime così rispondendo alle domande degli utenti relative allo studio secondo cui un ceppo del coronavirus ha ha perso un 'pezzo'. "Sintesi sulla delezione. Lo sciame virale è fatto da una popolazione di ceppi virali diversi. Buona notizia: un ceppo ha perso un pezzettino di genoma che ne regola la potenza: il motore virale va a tre cilindri ed in salita arranca. Purtroppo i ceppi depotenziati sono rari", scrive la scienziata, ribadendo che "igiene, distanza e protezione accompagnate dal buonsenso funzionano sempre". A chi chiede quando cesserà il clima di terrore in Italia, risponde: "Quando si smetterà di parlare a sproposito".