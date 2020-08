Covid, Vasco Rossi contro i "negazionisti del c..."

Foto Fotogramma

Vasco Rossi contro i negazionisti del Covid. Il rocker ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae mentre va in bici per la campagna modenese. "Fottetevi da soli, fottetevi voi, negazionisti e terrapiattisti del c...", ha detto Vasco prima di fare ritorno alla sua casa di Zocca dove ad attenderlo ha trovato come sempre un nutrito gruppo di fan, tutti con la mascherina.