Donna scomparsa a Crema, continua svuotamento cisterna liquami

Sabrina Beccalli/Facebook

E' ancora in corso lo svuotamento della cisterna di liquami a Vergonzana (Cremona), dove gli inquirenti stanno cercando di capire se è lì che è stato gettato il corpo senza vita di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa dal giorno di Ferragosto. Per svuotarla del tutto occorrono ancora alcune ore e gli inquirenti, al momento, preferiscono non sbilanciarsi. Presto, quindi, per dire se sul fondo della vasca ci sia effettivamente il cadavere della donna.

"Dobbiamo aspettare che la cisterna si vuoti completamente - spiega all’Adnkronos il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante provinciale dei carabinieri di Cremona - finora non si è trovato il corpo e deve essere ultimato lo svuotamento" prima di escludere con certezza che il corpo si trovi lì. Lo svuotamento della vasca dovrebbe essere ultimato entro stasera.