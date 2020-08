Morani contro Zangrillo: "Ironia allucinante sui morti"

(Fotogramma)

"L’ironia sui morti fatta da un medico è veramente allucinante". E' il tweet con cui Alessia Morani, deputata del Pd e sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, critica il professor Alberto Zangrillo.

Il prorettore dell'Università San Raffaele ha condiviso una vignetta di Ghisberto in cui viene fatto un raffronto tra i morti per Covid e quelli causati da altre patologie.

Nella vignetta, un uomo vestito di nero, circondato da pecore e con alle spalle gli altoparlanti, esclama: "Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. E' terribile!". Di fronte a lui, un altro uomo in abiti normali gli risponde: "Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile".