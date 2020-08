Zangrillo e la vignetta sui 'pochi' morti Covid

Dal profilo twitter di Alberto Zangrillo

Una vignetta condivisa da Alberto Zangrillo scatena la polemica social. Il primario di anestesia e rianimazione all'Irccs San Raffaele di Milano ha pubblicato su twitter un disegno di Ghisberto in cui viene fatto un raffronto tra i morti per Covid e quelli causati da altre patologie.

Nella vignetta, un uomo vestito di nero, circondato da pecore e con alle spalle gli altoparlanti esclama: "Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. E' terribile!". Di fronte a lui, un altro uomo in abiti normali gli risponde: "Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile".

Non è la prima volta che Zangrillo finisce al centro di una polemica legata al Covid. Recentemente il primario del San Raffaele ha scatenato un acceso dibattito, anche tra i suoi colleghi, per avere sostenuto la tesi secondo cui il virus avrebbe perso forza negli ultimi mesi.