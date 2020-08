Coronavirus, in Lombardia 110 nuovi casi e un morto

Foto AFP

Un morto e 110 nuovi casi. Sono i numeri relativi del contagio di Coronavirus in Lombardia relativi alle ultime 24 ore. Sale così a 16.857 il numero dei decessi nella Regione dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei guariti/dimessi è invece di 75.705 (+27). I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 15, uno in più rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva 153 (+5). Sono stati effettuati altri 7.722 tamponi, per un totale complessivo di 1.491.278. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 53 (di cui 31 a Milano città); Bergamo: 16; Brescia: 6; Como: 10; Cremona: 2; Lecco: 2; Lodi: 0; Mantova: 0; Monza e Brianza: 14; Pavia: 2; Sondrio: 0; Varese: 4.