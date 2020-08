Covid, Crisanti: "Più persone sono infette e più contageranno"

(Fotogramma)

"Siamo stati i primi a Padova a parlare del problema degli asintomatici perché sono una quota molto importante. Il problema è quando l'epidemia raggiunge una dimensione tale che passa da persone resistenti a persone vulnerabili: più persone sono infette da coronavirus più contageranno". Queste le parole del virologo Andrea Crisanti, ospite a 'L'aria che tira estate' su La7.

"Abbiamo contestato i numeri della passata epidemia relativamente ai casi perché erano troppo bassi, e l'Istat ci ha dato ragione: abbiamo avuto circa 2 milioni di persone infette, molte asintomatiche - continua il professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova - ora le identifichiamo e facciamo tamponi in maniera diversa, appena si ha notizia di un contagio, estendendoli a parenti, amici e colleghi".

Ma secondo Crisanti questo non basta: "Vanno fatti più tamponi. I numeri dei tamponi in passato hanno indotto a dare conclusioni errate: adesso si avvicinano alla verità". "Il numero dei tamponi però è lo stesso che avevamo al picco della pandemia - dice ancora Crisanti - e se vogliamo convivere col virus ed evitare il lockdown dobbiamo aumentare drammaticamente capacità di farli, in vista della riapertura delle scuole, del ritorno al lavoro e delle elezioni: ci sono sessantamila sezioni elettorali in Italia, le elezioni vanno fatte in condizione di sicurezza".