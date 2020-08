Figlia di Totti in copertina: Moige denuncia 'Gente' a Ordine giornalisti

Foto AFP

Il Moige ha denunciato il periodico 'Gente' all’ordine dei giornalisti, per aver pubblicato in prima pagina uno scatto rubato del lato b della figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi. "E’ inaccettabile e perverso pubblicare sulla copertina di una rivista l’immagine di una tredicenne con il suo lato b in evidenza; peraltro facendo esplicito riferimento ad esso e a quanto somiglia a quello della madre, non c’è dubbio in proposito perché il viso invece è coperto per 'tutelare' l’identità della minore", ha dichiarato, in una nota, Elisabetta Scala vicepresidente e responsabile media del Moige-movimento genitori.

"E non può essere una giustificazione il fatto che si tratti di figlia di personaggi noti, calciatore e donna di spettacolo, cui va la nostra vicinanza e solidarietà, semmai è un’aggravante perché la minore, di cui si fa anche il nome, è perfettamente identificabile. Questo nuovo andamento della comunicazione mediatica di iper-sessualizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, ai confini con l’istigazione alla pedofilia, deve produrre un unanime reazione di indignazione e al contempo essere immediatamente fermata dalle istituzioni che si occupano di tutelare i nostri figli e di salvaguardare un giornalismo e una comunicazione mediatica corretti e rispettosi dei minori. Per questo abbiamo denunciato l’episodio all’Ordine dei Giornalisti", ha concluso Scala.