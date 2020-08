Galli: "Covid più buono? Queste posizioni hanno fatto danni"

(AFP)

"Non mi piace rinfocolare polemiche, ma un certo tipo di posizioni assunte anche in buona fede hanno fatto danni. Il virus quello è e tale rimane. Si vede un fiorire di lavori secondo cui potrebbero essere intervenute varianti meno virulente però noi vediamo cariche virali molto marcate in persone che si sono infettate in questi giorni". Sono le parole del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a Stasera Italia su Rete4.

Capitolo scuola: "Cinque ore i bambini a scuola con la mascherina non li tieni. Il distanziamento e le mascherine a scuola sono difficilissimi da adottare. E’ un proclama con scarsissima attendibilità, realizzabilità e probabilmente attendibilità", dice Galli a In Onda sul La7. "Noi abbiamo tolto la presenza sanitaria nella scuola, è ora di ripristinarla. Bisogna agire in modo che quello che accade nella scuola sia monitorato. Sono molto infastidito dalla bizzarra decisione di chi ha riaperto le discoteche, probabilmente è stato un problema legato alla pressione esercitata in maniera locale in molte aree. Siamo tutti stufi del periodo della chiusura, però è evidente che il virus non si elimina per decreto", aggiunge.