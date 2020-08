Luca Telese: "Su Sardegna in atto criminale campagna di allarme"

"Sulla Sardegna, presunto 'nuovo centro mondiale del contagio da Covid' è in atto una criminale campagna di allarme condotta da analfabeti funzionali in buona o cattiva fede. Mi vergogno di molti colleghi: incapaci, pigri, incredibilmente stupidi". A scriverlo su Twitter è Luca Telese, intervenendo sulle polemiche che imperversano in questi giorni a causa dei numerosi casi di Covid rilevati nel nord della Sardegna.

"Gli appestatori della Sardegna -scrive poi il giornalista in un tweet successivo- sono 'rich kids' a distanziamento sociale basso e a tasso intellettuale zero".