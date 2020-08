Maltempo, danneggiata volta della Basilica di San Zeno a Verona

Questa mattina i tecnici dei vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo nella Basilica di San Zeno a Verona per la caduta di un pinnacolo della torre campanaria, avvenuto ieri, alle 17.15, durante il nubifragio che ha colpito la zona.

L’elemento decorativo in pietra è precipitato e ha forato la volta della chiesa, sfiorando il parroco che stava celebrando la messa. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno temporaneamente applicato dei teli per tamponare in modo provvisorio la parte danneggiata, nell'attesa delle decisioni per la salvaguardia dell'importante chiesa romanica del XII secolo.