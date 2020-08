Scuola, D'Amato: "In caso di positività istituti chiusi"

(Afp)

La Germania ha chiuso già la scuola a un mese dalla riapertura? "Temo che toccherà anche a noi. Dovremmo abituarci, almeno per quest'anno, a un simile scenario. Appena si verificheranno casi di positività i plessi verranno chiusi". Così in un'intervista sul Corriere della Sera Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

"Dopo la chiusura dell'istituto - si legge - scatterà la quarantena e si riattiverà la didattica a distanza in attesa della sanificazione. Saremo pronti, con l'ausilio delle Uscar (Unità speciali di continuità assistenziale regionale ndr) a fare tamponi, ad intervenire in modo mirato e tempestivo per circoscrivere eventuali cluster".