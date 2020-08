Sisma Amatrice, ex sindaco Pirozzi diserta cerimonia

Foto Fotogramma

Grande assente, alla messa iniziata ora nel campo da calcio di Amatrice nel quarto anniversario del terremoto che ha devastato il centro Italia, é l’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Oggi consigliere in Regione Lazio, fu lui a far rimbombare l’eco della tragedia con le parole "Amatrice non esiste più", pronunciate ai primi microfoni che si accalcavano mentre si iniziava a scavare tra le macerie in cerca dei corpi.

"Oggi i posti vuoti, in quel campo, la dicono lunga - dice all’Adnkronos Pirozzi - E' la dimostrazione che era meglio se i politici andavano al mare oggi. Io sono fuori, e ci resto. Sto con i sanitari che da qui non sono mai andati via".