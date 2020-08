VIII Edizione 'Mattone del cuore', a Forte dei Marmi progetto benefico ideato da Paolo Brosio

Jo Squillo e Marcello Lippi tra i protagonisti del 'Mattone del cuore', l'evento benefico organizzato a Forte dei Marmi da Paolo Brosio.

Due giorni di eventi nelle location esclusive dello stabilimento balneare di Andrea Bocelli, l’Alpemare, e l’Annetta. Tutti e due in una delle capitali internazionali dell’estate, Forte dei Marmi. E’ l’edizione 2020 del “Mattone del cuore”, il progetto benefico ideato da Paolo Brosio con la sua onlus “Olimpiadi del cuore”. L’evento è in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto ed è il clou di fine estate sul litorale versiliese. Sono in programma due galà con la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Le finalità sono nobili.

Aiutare delle famiglie in difficoltà dopo la pandemia e che abitano da Livorno, in Toscana, fino a Bergamo e contribuire in modo consistente a quello che è il progetto di Paolo Brosio e della sua onlus, realizzare il primo pronto soccorso nei luoghi delle apparizioni mariane di Medjugorje, in Bosnia.

Ma torniamo al programma. La sera del 28 agosto allo stabilimento balneare di Andrea Bocelli arriveranno Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Gianni Morandi, Paolo Vallesi, Marco Masini, Beppe Convertini, Piero Chiambretti, Massimo Boldi, Valeria Marini, Vittorio Sgarbi, Adriana Volpe, Iva Zanicchi, Mara Venier e molti altri. I cantanti si esibiranno in duetti e in canzoni singole e forse anche Andrea Bocelli potrebbe duettare con loro.

Nel corso della serata, che prevede la partecipazione di 400 ospiti in riva al mare, è in programma anche un’asta benefica con oggetti che vanno dai gioielli, ai vestiti, agli accessori fino a vini pregiati. Saranno Conti, Pieraccioni, Panariello e Ceccherini ad animare l’asta il cui incasso contribuirà a incrementare la cifra che sarà devoluta per progetti benefici. La serata verrà replicata sabato 29 agosto in un altro stabilimento balneare esclusivo di Forte dei Marmi, il Bagno Annetta, con un dinner on the beach.

Proprio da ieri è attivo a livello nazionale e internazionale il numero solidale per la raccolta fondi che è il 45527 che rimarrà attivo fino al 28 settembre. Si possono donare da 2 a 10euro. Contemporaneamente il “Mattone del cuore 2020” prevede anche tre appuntamenti sportivi. Si tratta di due tornei di tennis e uno di paddle che si giocano nei circoli tennistici di Forte dei Marmi.