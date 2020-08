Aida Yespica: "Positiva al Covid al rientro dalla Sardegna"

Dal profilo Instagram di Aida Yespica

Aida Yespica è positiva al Coronavirus. E' stata la stessa showgirl ad annunciarlo in un post su Instagram. "Ciao ragazzi, volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al Covid-19", scrive Yespica, precisando che "per fortuna sto bene, sono asintomatica, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo". Poi conclude: "Mi raccomando, massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine...a presto, un bacio a tutti voi".