Bimba di 4 anni precipita da una finestra, è grave

(Fotogramma)

E' arrivata in ospedale in condizioni gravissime la bambina di 4 anni precipitata questa mattina dalla finestra di un palazzo a Sestri Levante, in provincia di Genova. La piccola è caduta da un'altezza di circa 4 metri sul balcone dell'abitazione sottostante riportando un grave trauma cranico. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sestri Levante, cui sono affidate le ricostruzioni dell'accaduto. Secondo quanto emerso la piccola si trovava in casa con un cugino, un 14enne: la zia era uscita per pochi istanti e i genitori erano entrambi al lavoro.

Dalle prime ricostruzioni i due cugini stavano giocando in casa quando il più grande, non trovando la piccola, si è accorto di un rialzo vicino ad una finestra, forse una sedia o una scatola di cartone. Affacciandosi ha visto la bambina riversa sul terrazzo sottostante al primo piano ed ha dato l'allarme, chiamando i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco che con una scala esterna sono saliti sul balcone dell'appartamento, all'interno del quale non c'era nessuno al momento dell'incidente. La piccola è stata immobilizzata sulla barella, portata a terra con l'autoscala e trasferita in ambulanza prima e in elisoccorso poi al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in codice rosso.