"Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre". Sono le parole di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, su Instagram. Il manager è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.