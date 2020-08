Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. L'imprenditore - proprietario del Billionaire, locale di Porto Cervo in Sardegna dove è stato individuato un focolaio di Covid-19 - si troverebbe all'Irccs di via Olgettina da un paio di giorni. Briatore si trova isolato nel reparto solventi con sintomi di polmonite.