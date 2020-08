Briatore, Santanchè: "Ricoverato per prostatite"

(Fotogramma)

"Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore... Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite". Sono le parole di Daniela Santanchè, amica e socia di Flavio Briatore, sulle condizioni del manager, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

"Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche. Ho parlato con lui 3 volte oggi, chi parla di condizioni serie ha dato fake news", aggiunge la parlamentare di Fratelli d'Italia.

Al Billionaire, il locale di Briatore in Sardegna, sono stati individuati oltre 50 casi di Covid. "Sento parlare di focolaio Billionaire, di Sardegna... Ma lì sono andate persone provenienti da altre zone, era necessario eseguire tamponi. Quanta gente ha frequentato il Billionaire? In 15 giorni, secondo una mia stima approssimativa, possiamo parlare di 1500-2000 persone".