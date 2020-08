Briatore, sindaco Arzachena: "Gli auguro pronta guarigione"

Foto Fotogramma

''La salute resta la priorità e il valore fondamentale. Auguro una rapida guarigione a Flavio Briatore e a tutti i contagiati da questo maledetto virus che ci mette alla prova duramente, anche in quelle che consideravamo le nostre certezze''. Così in una nota Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, in merito alla notizia del ricovero di Flavio Briatore.

Nei giorni scorsi Ragnedda e Briatore sono stati protagonisti di una accesa polemica via social incentrata sulla chiusura del Billionaire e di altri locali della Costa Smeralda.