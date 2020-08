Coronavirus, "primi casi all’interno della Striscia di Gaza"

(Fotogramma)

Si registrano i primi quattro casi di Coronavirus all’interno della Striscia. Lo conferma il parroco latino della Striscia, padre Gabriel Romanelli, che, spiega al Sir, ha chiuso "le scuole e ogni attività parrocchiale fino a quando le Autorità locali non daranno nuove e ulteriori indicazioni". Stamani poi nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia è stata celebrata una messa per pregare per tutti i malati e le vittime in tutti i Paesi del mondo colpiti dalla pandemia.

Fino a ieri i casi di Covid-19 nella Striscia si riferivano solo a persone che rientravano dall’estero e che transitando dai valichi, soprattutto quello di Rafah, al confine con l’Egitto, venivano fermate e messe in quarantena in appositi "check point sanitari" e realizzati in loco. Ora con i quattro casi di ieri la situazione cambia e rischia di diventare incontrollabile.