Covid, dipendente Billionaire in terapia intensiva a Sassari

Si sono aggravate le condizioni di uno dei dipendenti del Billionaire, ricoverato da qualche giorno al Santissima Annunziata di Sassari per il Covid-19. L’uomo, 60enne, stasera è stato trasferito in terapia intensiva e intubato. E' il primo paziente in terapia intensiva in Sardegna dopo mesi.