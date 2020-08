Covid, grigliata tra amici nel cosentino: due ragazze positive

(Fotogramma)

Due ragazze che hanno preso parte a una grigliata fra amici a Grisolia, in provincia di Cosenza, sono risultate positive al Covid-19. Entrambe si trovano ora in quarantena, mentre l'Asp di Cosenza ha provveduto ad effettuare circa 40 tamponi ai ragazzi che hanno partecipato alla grigliata e ai loro familiari, 20 dei quali sono risultati negativi, mentre si è in attesa che gli altri vengano processati. L'attenzione dei sanitari è concentrata soprattutto sui ragazzi che hanno avuto contatti più stretti con le due ragazze contagiate.