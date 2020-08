Covid, Rovazzi: "Tampone negativo"

(Fotogramma)

"Volevo far sapere a tutti quelli che mi hanno scritto preoccupati perché sono appena torna dalla Sardegna che sto bene, ho fatto il sierologico, ho fatto il tampone e sono negativo. E quindi fortunatamente sono safe!" Lo afferma in una storia sul suo profilo Instagram Fabio Rovazzi, che nei giorni scorsi a Porto Cervo aveva partecipato (dando solo il calcio d'inizio, perché non gioca a pallone) alla partita di calcetto alla quale avevano preso parte anche Flavio Briatore, ricoverato da lunedì al San Raffaele di Milano, e Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al coronavirus.